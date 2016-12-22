Гюлен отрицает связь убийцы посла РФ с его организацией

Фетхуллах Гюлен считает, что Россия также не верит в принадлежность убийцы к его организации

Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен осуждает убийство посла России в Турции и заявляет, что убийца дипломата не связан с его организацией. Об этом он сказал в видеообращении, записанном 21 декабря, сообщает Радио Свобода.

"Если даже Россия, которая воспринимает этот инцидент очень серьезно, отвергает такие заявления, турецкие власти не могут убеждать мир относительно этих обвинений", - заявил Гюлен.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Анкара и Москва считают, что за убийством посла России в Турции стоят последователи Гюлена.

19 декабря в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

Нападение произошло, когда посол выступал с приветственной речью на фотовыставке в центре современного искусства.

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