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Гюлен отрицает связь убийцы посла РФ с его организацией

22.12.2016 20:39
Фетхуллах Гюлен считает, что Россия также не верит в принадлежность убийцы к его организации
Гюлен отрицает связь убийцы посла РФ с его организацией
Фото: ЕРА

Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен осуждает убийство посла России в Турции и заявляет, что убийца дипломата не связан с его организацией. Об этом он сказал в видеообращении, записанном 21 декабря, сообщает Радио Свобода.

"Если даже Россия, которая воспринимает этот инцидент очень серьезно, отвергает такие заявления, турецкие власти не могут убеждать мир относительно этих обвинений", - заявил Гюлен.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Анкара и Москва считают, что за убийством посла России в Турции стоят последователи Гюлена.

19 декабря в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

Нападение произошло, когда посол выступал с приветственной речью на фотовыставке в центре современного искусства. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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