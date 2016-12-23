От ударов турецкой авиации в Сирии погибли 47 мирных жителей
В результате ударов турецкой военной авиации в Сирии погибли минимум 47 мирных жителей. Обстрелы велись по городу Эль-Баб, подконтрольному террористам Исламского государства. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека в Лондоне, передает Deutsche Welle.
Авиаудары турецкой армии были направлены на террористов. По данным наблюдателей, в результате обстрелов погибли 14 детей и девять женщин.
21 декабря в ходе боев с террористами ИГ вблизи города Эль-Баб на севере Сирии, погибли, по меньшей мере, 16 военнослужащих турецкой армии, еще более 30 военных получили ранения.
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