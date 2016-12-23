Госдеп призвал РФ отменить закон об иностранных агентах

Официальный Вашингтон заявляет, что народ России заслуживает сильного и демократического правительства, которое уважает гражданское общество

Государственный департамент США призвал Российскую Федерацию отменить закон об иностранных агентах, который ограничивает деятельность организаций, получающих финансирование из-за рубежа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Мы призываем российское правительство сегодня отменить этот закон и выполнять свои международные обязательства в области прав человека", - говорится в сообщении.

В Госдепе также подчеркивают, что уже достигнута печальная черта - к "иностранным агентам" причислена 150-я неправительственная организация.

21 июля 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон об "иностранных агентах" среди некоммерческих организаций, раскритикованный правозащитниками.

29 января ПАСЕ раскритиковала состояние демократии в России, в том числе закон об иностранных агентах.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.