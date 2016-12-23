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Госдеп призвал РФ отменить закон об иностранных агентах

23.12.2016 02:09
Официальный Вашингтон заявляет, что народ России заслуживает сильного и демократического правительства, которое уважает гражданское общество
Госдеп призвал РФ отменить закон об иностранных агентах

Государственный департамент США призвал Российскую Федерацию отменить закон об иностранных агентах, который ограничивает деятельность организаций, получающих финансирование из-за рубежа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Мы призываем российское правительство сегодня отменить этот закон и выполнять свои международные обязательства в области прав человека", - говорится в сообщении.

В Госдепе также подчеркивают, что уже достигнута печальная черта - к "иностранным агентам" причислена 150-я неправительственная организация.

21 июля 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон об "иностранных агентах" среди некоммерческих организаций, раскритикованный правозащитниками.

29 января ПАСЕ раскритиковала состояние демократии в России, в том числе закон об иностранных агентах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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