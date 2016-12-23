Российский Газпром выплатит Литве штраф в размере €35,651 млн

Литовский суд оставил в силе решение Совета по конкуренции, который два года назад назначил Газпрому крупнейший в истории Литвы штраф

Главный административный суд Литвы обязал российский газовый концерн Газпром выплатить Литве 35,651 млн штрафа за отказ от сделки с литовской компанией Lietuvos energijos gamyba. Об этом сообщает литовское информационное агентство Delfi.

Суд подтвердил решение Совета по конкуренции, которое было принято в октябре 2014 года. Сумма штрафа стала крупнейшей в истории Литвы.

Как сообщают журналисты, согласно вердикту Совета по конкуренции, отказывая LEG в соглашении по обмену газом в 2013-2015 годах, Газпром препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа и тем самым нарушил условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos, выданное СК в 2004 году.

21 декабря Газпром предложил Нафтогазу Украины без заключения дополнительного соглашения к контракту урегулировать вопросы, которые возникли у представителей Киева в отношении предоплаты за поставки газа.

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