Полиция Австралии сообщила о предотвращении теракта
В Мельбурне (штат Виктория, Австралия) полиция задержала группу мужчин, которые подозреваются в планировании теракта в центре города в день Рождества на железнодорожном вокзале Флиндерс-Стрит, сообщает АР.
Как сообщил журналистам главный комиссар штата Виктория Грэм Эштон, пятеро мужчин, вдохновленные террористической группировкой Исламское государство, планировали заложить бомбу на станции, расположенной неподалеку собора Святого Павла.
Фото: ЕРА
Полицейские рейды в Австралии начались после теракта в Берлине. Двое человек - 26-летний мужчина и 20-летняя женщина - из семерых ранее задержанных были отпущены без предъявления обвинения. Пятеро мужчин в возрасте от 21 от 26 лет остаются под стражей до предъявления им обвинения в подготовке теракта.
19 декабря в результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине погибли двенадцать человек. Глава МВД Германии Германии Томас де Мезьер заявил, что происшествие могло быть терактом.
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