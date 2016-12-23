Полиция Австралии сообщила о предотвращении теракта

В Мельбурне полиция задержала пятерых мужчин, подозреваемых в планировании теракта в центре города на Рождество

В Мельбурне (штат Виктория, Австралия) полиция задержала группу мужчин, которые подозреваются в планировании теракта в центре города в день Рождества на железнодорожном вокзале Флиндерс-Стрит, сообщает АР.

Как сообщил журналистам главный комиссар штата Виктория Грэм Эштон, пятеро мужчин, вдохновленные террористической группировкой Исламское государство, планировали заложить бомбу на станции, расположенной неподалеку собора Святого Павла.





Фото: ЕРА

Полицейские рейды в Австралии начались после теракта в Берлине. Двое человек - 26-летний мужчина и 20-летняя женщина - из семерых ранее задержанных были отпущены без предъявления обвинения. Пятеро мужчин в возрасте от 21 от 26 лет остаются под стражей до предъявления им обвинения в подготовке теракта.

19 декабря в результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине погибли двенадцать человек. Глава МВД Германии Германии Томас де Мезьер заявил, что происшествие могло быть терактом.

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