В Германии полиция предотвратила теракт в торговом центре

Пока в Берлине продолжают оплакивать погибших при теракте, власти Германии заявляют о предотвращении новой атаки

Полиция Германии арестовала двоих мужчин в городе Дуйсбург по подозрению в планировании теракта. Об этом сообщает Би-би-си.

В полиции заявили, что двое братьев, уроженцев Косова, планировали атаку на торговый центр в городе Оберхаузен на севере Германии.

Других подробностей пока нет.

Информация о задержании появилась на фоне продолжающихся поисков предполагаемого исполнителя недавнего теракта в Берлине Аниса Амри.

Семья 24-летнего выходца из Туниса, который находится в бегах, обратилась к нему с призывом сдаться властям.

Амри объявлен в розыск по всей Европе, за информацию о нем назначена награда в 100 тыс. евро.

Полиция подтвердила, что его отпечатки пальцев были обнаружены на двери и в кабине грузовика, который въехал в толпу людей.

9 декабря сообщалось, что грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. Теракт унес жизни 12 человек, еще почти 50 пострадали.

В понедельник вечером полиция арестовала предполагаемого водителя грузовика, выходца из Пакистана. При этом он отрицал свою причастность к трагедии. Позже полиция отпустила мужчину. Второй человек, находившийся в машине, был найден мертвым.

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