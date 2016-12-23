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Директор ЦРУ выступил против кибератак в адрес России

23.12.2016 07:51
Джон Бреннан не считает ответные кибератаки против России действиями, достойными США
Директор ЦРУ выступил против кибератак в адрес России
Джон Бреннан (фото - EPA)

Директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан не считает ответные кибератаки против России действиями, достойными США. Об этом он рассказал Общественному радио США.

"Я не считают, что нам стоит прибегать к тактике, используемой нашими противниками против нас. Думаю, нам нужно помнить, за что мы боремся. Мы боремся за нашу страну, демократию, наш стиль жизни. И та грязная работа, которой занимаются наши оппоненты и противники, полагаю, она ниже величия нашей страны", рассказал Бреннан. 

21 декабря президент США Барак Обама воспользовался так называемым красным телефоном, чтобы предупредить главу РФ Владимира Путина о возможных последствиях хакерских атак на американскую избирательную систему.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее отмахнулся от доклада ЦРУ, в котором утверждается, что российские хакеры пытались повлиять на ход кампании в интересах кандидата-республиканца.

Ранее кибератаке подверглись серверы Демократической партии и электронная почта одного из руководителей штаба Клинтон Джона Подесты. Украденная переписка была передана сайту WikiLeaks и опубликована, что стало серьезным ударом для избирательной кампании.

Обама дал приказ разведывательным службам США изучить и подготовить доклад о вмешательстве Российской Федерации в американские президентские выборы.

Читайте также: ЦРУ обвинила РФ во вмешательстве в выборы для помощи Трампу - СМИ

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ЛIГАБiзнесIнформ
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