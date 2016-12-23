Директор ЦРУ выступил против кибератак в адрес России

Джон Бреннан не считает ответные кибератаки против России действиями, достойными США

Директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан не считает ответные кибератаки против России действиями, достойными США. Об этом он рассказал Общественному радио США.

"Я не считают, что нам стоит прибегать к тактике, используемой нашими противниками против нас. Думаю, нам нужно помнить, за что мы боремся. Мы боремся за нашу страну, демократию, наш стиль жизни. И та грязная работа, которой занимаются наши оппоненты и противники, полагаю, она ниже величия нашей страны", рассказал Бреннан.

21 декабря президент США Барак Обама воспользовался так называемым красным телефоном, чтобы предупредить главу РФ Владимира Путина о возможных последствиях хакерских атак на американскую избирательную систему.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее отмахнулся от доклада ЦРУ, в котором утверждается, что российские хакеры пытались повлиять на ход кампании в интересах кандидата-республиканца.

Ранее кибератаке подверглись серверы Демократической партии и электронная почта одного из руководителей штаба Клинтон Джона Подесты. Украденная переписка была передана сайту WikiLeaks и опубликована, что стало серьезным ударом для избирательной кампании.

Обама дал приказ разведывательным службам США изучить и подготовить доклад о вмешательстве Российской Федерации в американские президентские выборы.

Читайте также: ЦРУ обвинила РФ во вмешательстве в выборы для помощи Трампу - СМИ

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.