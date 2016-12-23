Госдеп назвал армию США лучшей в мире и в истории человечества

По мнению Кирби, за всю историю не было вооруженных сил столь же умных, сильных, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня

Представитель Госдепартамента США Джон Кирби назвал армию США лучшей в мире. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же способные, умные, сильные, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня", - сказал Кирби.

"Я думаю, что профессионализм, умения и возможности армии США не поддаются дебатам и сомнениям", - добавил он, комментируя сделанное накануне президентом Владимиром Путиным заявление о том, что российская армия сейчас "сильнее любого агрессора".

В Госдепартаменте не считают, что диалог прекращен, но отмечают, что это не означает, что между США и Россией нет напряженности

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