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Террористы ИГ заживо сожгли двух турецких военных - СМИ

23.12.2016 08:51
Военные были захвачены террористами три недели назад в районе города Эль-Баб на севере страны
Террористы ИГ заживо сожгли двух турецких военных - СМИ
Фото: turkishminute.com

В Сирии боевики террористической организации Исламское государство заживо сожгли двух турецких военных. Об этом сообщает портал Turkish Minute.

Военные были захвачены террористами три недели назад в районе города Эль-Баб на севере страны.

Издание также сообщает, что боевики опубликовали в социальных сетях в аккаунтах, связанных с ИГ, видеозапись казни военных Турции.

Ранее сообщалось, что власти Турции ограничили доступ к Twitter, Facebook и YouTube, после того как в соцсетях распространилось видео, на котором террористы Исламского государства заживо сжигают двух турецких солдат. 

Террористическая организация Исламское государство заявила, что она стоит за организацией теракта в Берлине, когда грузовик врезался в рождественскую ярмарку, в результате чего погибли 12 человек и 50 получили ранения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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