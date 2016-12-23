Террористы ИГ заживо сожгли двух турецких военных - СМИ

Военные были захвачены террористами три недели назад в районе города Эль-Баб на севере страны

В Сирии боевики террористической организации Исламское государство заживо сожгли двух турецких военных. Об этом сообщает портал Turkish Minute.

Военные были захвачены террористами три недели назад в районе города Эль-Баб на севере страны.

Издание также сообщает, что боевики опубликовали в социальных сетях в аккаунтах, связанных с ИГ, видеозапись казни военных Турции.

Ранее сообщалось, что власти Турции ограничили доступ к Twitter, Facebook и YouTube, после того как в соцсетях распространилось видео, на котором террористы Исламского государства заживо сжигают двух турецких солдат.

Террористическая организация Исламское государство заявила, что она стоит за организацией теракта в Берлине, когда грузовик врезался в рождественскую ярмарку, в результате чего погибли 12 человек и 50 получили ранения.

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