В Польше увеличилась поддержка власти из-за протестов оппозиции

Последние протесты польской оппозиции привели к тому, что поддержка нынешней польской власти среди населения увеличилось

Поддержка нынешней польской власти среди населения увеличилась. К этому привели последние протесты польской оппозиции. Об этом сообщает Wpolityce со ссылкой на данные социологического опроса.

За правящую партию Право и Справедливость сейчас готовы проголосовать 35% опрошенных. Такой показатель на 5% больше по сравнению с последним исследованием, проведенным в октябре этого года.

На втором месте электоральных предпочтений поляков оказалась Nowoczesna (Современная), за которую проголосовали бы 24% опрошенных - эта политическая сила показала рост рейтинга на 2%, а на третьем месте оказалась оппозиционная Гражданская Платформа с поддержкой 15% - уменьшение рейтинга на 1%.

В Сейм имеют шансы попасть Kukiz'15 с поддержкой в 6% - снижение на 2% и Польская крестьянская партия, за которую проголосовали бы 5% опрошенных - увеличение на 3%.

Опрос был проведен компанией Millward Brown SA на заказ издание Fakty, телеканалов TVN и TVN24.

Исследование проводилось 21-22 декабря, то есть уже после всех скандальных действия оппозиционных группировок и так называемого комитета защиты демократии.

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17 декабря депутаты от оппозиционных партий заблокировали трибуну в польском Сейме, протестуя против планирующихся изменений в допуске журналистов на заседания парламента.

19 декабря Дуда заявил, что правящая партия Польши Право и справедливость не будет ограничивать доступ журналистов в парламент.

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