Полиция подтвердила гибель украинца в Берлине

Гражданин Украины погиб в результате теракта в Берлине, когда грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в центре города

Немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в теракте 19 декабря в Берлине. Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря с.г." - написал Мельник.

19 декабря грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, более 50 пострадали. Немецкие властиназвали происшествие терактом.

Сегодня появилась информация, что предполагаемый исполнитель теракта тунисец Анис Амри застрелен правоохранителями в Италии.

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