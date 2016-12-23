Трамп - Путину: Пусть будет гонка вооружений

Дональд Трамп дал понять, что он совсем не возражает против гонки вооружений, в которой считает США бесспорным победителем

Избранный президент США Дональд Трамп не против гонки вооружений. Об этом он заявил журналистам MSNBC вчера, 22 декабря, во внеэфирном разговоре, сообщает CNBC.



Так Трамп объяснил свою позицию по поводу ядерного оружия страны. "Пусть будет гонка вооружений. Мы превзойдем их на каждом этапе и переживем их всех", - сказал Трамп.



Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции сегодня заявил, что надеется на улучшение отношений с США при президенте Трампе.



"Главный вопрос - нормализация отношений. Я согласен с Трампом: хуже быть уже не может, может быть только лучше", - сказал Путин.

Путин не смог назвать сроки, когда будет проходить его встреча с Трампом, на которой он планирует обсудить развитие российско-американского взаимодействия.



Накануне Трамп написал на своей странице в Twitter, что США должны усиливать и расширять ядерный потенциал до тех пор, пока мир не пересмотрит свое отношение к этому оружию. Позже представитель Трампа Джейсон Миллер объяснил, что ​избранный президент говорил о предотвращении угрозы распространения ядерного оружия среди террористов.



Для Путина эти слова Трампа не оказались неожиданностью - на пресс-конференции он напомнил, что они находятся в рамках предвыборных заявлений новоизбранного президента. Путин заявил, что Россия вынуждена развивать свои "ударные вооружения" с того момента, как в 2001 году Америка в одностороннем порядке вышла из договора по противоракетной обороне.



Президент страны-агрессора считает, что сегодня российская ядерная триада значительно эффективнее американской системы ПРО, размещенной​ в Европе.



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