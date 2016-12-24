США не поддержали Израиль в голосовании Совбеза ООН по поселениям

США отказались наложить вето на резолюцию Совбеза ООН, которая призывает Израиль прекратить строительство еврейских поселений в Палестине

Совет безопасности Организации объединенных наций принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования. Об этом сообщает Би-би-си.

Остальные 14 членов Совбеза ООН проголосовали за.

Голосование должно было состояться 22 декабря по инициативе Египта, однако документ был отозван. Позже резолюцию вернули на голосование Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

Согласно принятому документу, Совбез ООН требует "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Израиль назвал это голосование "позорным шагом" и призвал США наложить вето на резолюцию, как это происходило ранее.

Представитель США Саманта Пауэр заявила, что принятая резолюция отображает "реальные факты" того, что строительство поселений ускорялось.

"Проблема поселений усугубилась настолько, что угрожает позиции "двух государств для двух народов", - заявила она.

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Пауэр также раскритиковала поддержку строительства премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявив, что никто не может одновременно выиграть и от строительства поселений, и от позиции "двух государств для двух народов".

Она также объяснила, что США не голосовали за резолюцию, потому что документ "слишком сосредоточен" на вопросе поселений. По мнению Пауэр, даже если поселения снесут, проблема конфликта двух сторон все равно останется.

На сегодняшний день вопрос строительства израильских поселений на палестинской территории один из самых острых. Именно это по мнению сторон является преградой на пути к миру.

В 140 израильских поселениях живут около 500 тыс людей. Они считаются незаконными с точки зрения международного права, однако Израиль это не признает.

22 декабря избранный президент США Дональд Трамп поддержал призыв премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о ветировании проекта резолюции ООН с требованием к Израилю прекратить строительство поселений "на оккупированной палестинской территории".

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