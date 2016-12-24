В Индии стали возводить самую высокую в мире статую за $530 млн

В субботу, 24 декабря, в Индии начали возводить статую основателя индуистского государства маратхов Чатрапати Шиваджи, высота которой должна составить 192 метра, а стоимость - около 530 миллионов долларов. Об этом сообщает RFI .

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заложил первый камень в основание статуи, которая появится на острове у города Мумбаи.

Статуя Шиваджи будет в два раза выше статуи Свободы в Нью-Йорке, в пять раз выше статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и превзойдет самую высокую на сегодняшний день Чжунъюаньскую статую Будды, высота которой составляет 128 метров.

Власти индийского штата Махараштра выделят на возведение статуи 36 миллиардов рупий (530 миллионов долларов). Работы должны завершиться в 2019 году.

Чатрапати Шиваджи в XVII веке поднял восстание против мусульманского господства и создал первое за долгие вера индуистское государство.

В городе Мумбаи в честь этого национального героя названы аэропорт и основной железнодорожный вокзал.

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