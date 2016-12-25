В РФ исчез военный самолет с 91 человеком на борту - СМИ

На борту самолета находились военные, артисты и журналисты, которые летели поздравлять с Новым годом российских военных в Сирии, сообщают СМИ

Самолет Минобороны России Ту-154 исчез во время вылета из Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 90 человек. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.

По предварительным данным, ТУ-154 упал в Черное море. В 6 км от берега в Черном море найдены обломки самолета, сообщили в силовых структурах региона.

Самолет исчез с радаров через 20 минут после вылета: борт вылетел в 5.20, а в 5.40 экипаж не вышел на связь. Позже стало известно, что самолет выполнял в Сочи дозаправку, туда он прибыл из подмосковного Чкаловская.