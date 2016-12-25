В РФ исчез военный самолет с 91 человеком на борту - СМИ
Самолет Минобороны России Ту-154 исчез во время вылета из Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 90 человек. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.
По предварительным данным, ТУ-154 упал в Черное море. В 6 км от берега в Черном море найдены обломки самолета, сообщили в силовых структурах региона.
Самолет исчез с радаров через 20 минут после вылета: борт вылетел в 5.20, а в 5.40 экипаж не вышел на связь. Позже стало известно, что самолет выполнял в Сочи дозаправку, туда он прибыл из подмосковного Чкаловская.
На борту воздушного судна находится 91 человек: военнослужащие российских Вооруженных сил, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии артисты и представители российских СМИ, в частности журналисты прокремлевского Первого канала и пропагандистского телеканала "Звезда".
По предварительным данным, причиной падения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщает издание со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
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