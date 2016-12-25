В Германии хотят увеличить число высылаемых мигрантов в 2017-м

Глава МВД Германии Томас де Мезьер предложил ускорить процесс депортации мигрантов, личности которых сложно установить

В 2017 году число покинувших Германию мигрантов должно сильно увеличиться, заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, передает Deutsche Welle.

По словам главы МВД Германии, в 2016 году этот показатель вырос во многом благодаря упрощению процедуры добровольного выезда. На эти цели предусмотрено дополнительно выделить 40 млн евро, добавил министр.

Де Мезьер вновь повторил свое предложение ограничить доступ к социальным выплатам и ускорить депортацию тех мигрантов, личности которых сложно установить и которые не оказывают содействия в этом.

Он также заявил, что режим усиленного пограничного контроля на границе с Австрией, истекающий в феврале 2017 года, будет продлен "на многие месяцы". Ранее он называл эту границу "критическим участком нелегальной миграции в Германию".

Министр напомнил, что немецкие спецслужбы насчитывают около 550 исламистов, угрожающих общественной безопасности.

"Некоторые из них находятся в Сирии, а некоторые в тюрьме", - сказал министр.

По его словам, около 200 человек, представляющих потенциальную угрозу, сейчас живут в Германии. При этом он признал, что с юридической точки зрения невозможно круглосуточно наблюдать за каждым из них.

7 ноября 2016 года президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал возмутительным то, что беженцы не хотят лететь в другие страны Евросоюза, кроме Германии.

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