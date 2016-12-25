Франциск в рождественском послании пожелал мира Украине и Сирии

В рождество Папа Римский Франциск призвал международное сообщество приложить усилия для мира в Сирии и Украине

Во время традиционного рождественского послания "Городу и миру" Папа Римский Франциск пожелал мира странам, где идут войны, упомянув при этом Украину и Сирию. Текст рождественского послания опубликовала пресс-служба Ватикана.

"Мир мужчинам и женщинам, которые до сих пор страдают от последствий конфликта в восточной Украине, где безотлагательным является общее желание принести облегчение населению и выполнить взятые на себя обязательства" - сказал Франциск.

Папа также призвал международное сообщество приложить усилия для мира в Сирии и найти путь к мирному урегулированию.

"Пришло время, чтобы оружие замолчала навсегда, а международное сообщество начало активно прилагать усилия, чтобы найти решение кризиса путем переговоров и возобновить гражданское сожительство в стране" - сказал он.

При этом он призвал оказать неотложную помощь мирным жителям Алеппо.

Также Папа Римский пожелал мира израильтянам, палестинцам, жителям разных регионов Африки, как и всему населению планеты.

23 декабря 2016 года сообщалось, что Ватикан направит в восточную Украину гуманитарную помощь в виде €6 млн.

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