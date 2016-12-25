Нетаньяху вызвал к себе послов 9 стран после голосования в ООН

Премьер-министр Израиля распорядился вызвать послов ряда стран на беседу по поводу голосования в Совбезе ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился вызвать послов ряда стран на беседу, где в жесткой форме от них потребуют объяснений по поводу голосования в Совбезе ООН. Об этом сообщает израильский 9 канал.



Речь идет о послах стран, с которыми у Израиля существуют дипломатические отношения: Китая, Франции, России, США, Египта, Японии, Новой Зеландии, Украины и Уругвая.

Сегодня, 26 декабря, утром представители МИД Израиля уже беседовали на эту тему с послом Великобритании.



23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали за, США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования. Таким образом, США впервые с 1980 года не наложили вето на резолюции, которые Израиль считает антиизраильскими.

Биньямин Нетаньяху после голосования в Совбезе ООН заявил, что Израиль не будет выполнять требования резолюции ООН, которая требует прекратить строительство еврейских поселений на палестинстких территориях.



Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что во время голосования в Совета безопасности Организации объединенных наций США не блокировали резолюцию, которая осуждает строительство израильских поселений, потому что выступают за мирный диалог в палестино-израильском конфликте.



Нетаньяху приказал отменить визит премьера Украины Владимира Гройсмана в связи с голосованием Украины за резолюцию в Совбезе ООН.



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