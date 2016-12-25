Королева Елизавета II поздравила подданых с Рождеством

Елизавета II в своей речи рассказала об обычных людях, совершающих необыкновенные поступки

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации с ежегодным рождественским посланием. В десятиминутной речи она говорила о том, как она вдохновлена обычными людьми, совершающими выдающиеся поступки, сообщает BBC.



Тысячи маленьких добрых дел могут что-то изменить, даже когда мировые проблемы кажутся слишком большими, чтобы эти изменения стали возможны, сказала королева.



В своей десятиминутной речи Елизавета II говорила о достижениях британских олимпийцев и паралимпийцев на играх в Рио.



"Обнаружив в себе способности, о которых они едва подозревали, эти атлеты теперь вдохновляют других людей", - сказала королева.



Вдохновила королеву, по ее словам, и самоотверженность врачей, фельдшеров и членов экипажа East Anglian Air Ambulance - компании, которая которая отвечает за деятельность вертолетов скорой помощи в Восточной Англии. Сейчас в ней работает пилотом герцог Кембриджский и внук королевы принц Уильям.

"Я всегда черпаю силы от встреч с обычными людьми, делающими выдающиеся вещи: волонтерами, сиделками, организаторами сообществ и хорошими соседями - невоспетыми героями, чья тихая преданность делает их особенными", - отметила в речи Елизавета II.



Королева заметила, что часто мировые проблемы, включая войны и несправедливость, кажутся слишком большими, чтобы кто-то один мог что-либо изменить.

"Сами по себе мы не можем остановить войны и избавиться от несправедливости, но вместе тысячи маленьких добрых дел могут сделать больше, чем мы себе представляем", - сказала королева.



Елизавета II также отметила работу 600 благотворительных организаций, патроном которых она является.

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