Филиппины накрыл тайфун Нок-Тен
Тайфун Нок-Тен с порывами ветра до 225 км/ч обрушился на восточное побережье Филиппин. Об этом сообщает BBC.
Около 100 тысяч человек эвакуировали из зоны, где есть угроза оползней и наводнений.
Районы около острова Катандуанес почувствовали тайфун в 12:30 по киевскому времени. Сообщений о пострадавших и жертвах нет.
Несколько портов закрыли из-за предупреждения о двухметровых волнах.
Тайфун Нок-Тен может стать самым сильным за последний год. Согласно прогнозам, тайфун пройдет через юг главного острова Филиппин и может подойти к столице, но его сила должна уменьшиться.
В октябре Филиппины накрыл тайфун Хайма, его жертвами стали по меньшей мере четыре человека.
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