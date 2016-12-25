Филиппины накрыл тайфун Нок-Тен

Тайфун будет самым сильным на Филиппинах за год, согласно прогнозам; стихия может дойти до столицы страны, но к этому времени тайфун должен ослабнуть

Тайфун Нок-Тен с порывами ветра до 225 км/ч обрушился на восточное побережье Филиппин. Об этом сообщает BBC.



Около 100 тысяч человек эвакуировали из зоны, где есть угроза оползней и наводнений.



Районы около острова Катандуанес почувствовали тайфун в 12:30 по киевскому времени. Сообщений о пострадавших и жертвах нет.

Несколько портов закрыли из-за предупреждения о двухметровых волнах.



Тайфун Нок-Тен может стать самым сильным за последний год. Согласно прогнозам, тайфун пройдет через юг главного острова Филиппин и может подойти к столице, но его сила должна уменьшиться.



В октябре Филиппины накрыл тайфун Хайма, его жертвами стали по меньшей мере четыре человека.

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