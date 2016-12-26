США продадут Польше ракеты воздух-земля

США и Польша подписали договор стоимостью 940 млн злотых; продажа ракет должна укрепить безопасность союзника США в НАТО, считает Госдепартамент

Польша и Соединенные Штаты подписали договор о поставке в Польшу ракет "воздух-земля" Jassm Extended Range. Об этом сообщает Польское радио.



Это тактические маневренные ракеты с радиусом действия до тысячи километров.



В конце ноября на такой договор согласился Государственный департамент США. В официальном сообщении говорится, что договор "укрепит безопасность важного союзника США в НАТО".



Эти ракеты - вооружение самолетов F-16. Стоимость контракта - 940 млн злотых (около $222 млн).



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