США продадут Польше ракеты воздух-земля
26.12.2016 02:51
США и Польша подписали договор стоимостью 940 млн злотых; продажа ракет должна укрепить безопасность союзника США в НАТО, считает Госдепартамент
Фото: F-16.net
Польша и Соединенные Штаты подписали договор о поставке в Польшу ракет "воздух-земля" Jassm Extended Range. Об этом сообщает Польское радио.
Это тактические маневренные ракеты с радиусом действия до тысячи километров.
В конце ноября на такой договор согласился Государственный департамент США. В официальном сообщении говорится, что договор "укрепит безопасность важного союзника США в НАТО".
Эти ракеты - вооружение самолетов F-16. Стоимость контракта - 940 млн злотых (около $222 млн).
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