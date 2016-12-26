Экипаж потерпевшего крушение самолета неоднократно летал в Сирию, командир был летчиком первого класса, а регламентные работы проводили в сентябре

Российский военный самолет, который потерпел крушение над Черным морем, был технически исправен. Об этом заявили в службе безопасности полетов Вооруженных сил России, передает русская служба BBC.



Отмечается, что регламентные работы проводили в сентябре 2016 года, командир экипажа был летчиком первого класса и сам экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.



Самолет Министерства обороны страны-агрессора Ту-154 рано утром 25 декабря разбился в Черном море. Самолет направлялся в Сирию; на его борту были российские военные, журналисты прокремлевских каналов, артисты, а также Елизавета Глинка - Доктор Лиза, глава фонда "Справедливая помощь", которая незаконно вывозила детей из Донбасса в РФ. Выживших нет.



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