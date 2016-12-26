Трамп может отменить до 70% указов Обамы

Экс-спикер Конгресса и соратник Трампа считает, что республиканец уже в первые дни наложит вето на часть указов своего предшественника

Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США и соратник избранного президента Ньют Гингрич прогнозирует, что Дональд Трамп отменит около 70% всех указов, которые были изданы Бараком Обамой. Об этом сообщает The Washington Post.



"Я думаю в первые пару дней он отменит 60-70% законов Обамы просто ветировав все распоряжения, которые он издал, поскольку не смог провести их через Конгресс", - сказал Гингрич.



Экс-спикер считает, что Обама начинает понимать, что его законы, как надувная кукла, начинают сдуваться.

После выборов Обама сказал, что после отставки может начать критиковать своего преемника Дональда Трампа, если увидит, что действия того "угрожают американским ценностям".

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