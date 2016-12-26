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В Турции задержали журналистов: причины неизвестны

26.12.2016 05:25
Полиция провела рейды и арестовала журналистов прокурдского новостного агентства, а также представителей лояльной к курдам парти
В Турции задержали журналистов: причины неизвестны
Фото: EPA

В воскресенье, 25 декабря, в Турции задержали журналистов и представителей прокурдской Деморатической партии народов. Об этом сообщает Deutsche Welle

Причина задержания не известна. 

Турецкие силовики провели два рейда. Задержаны двое журналистов курдского агентства новостей DIHA. Еще двое арестованы в Стамбуле и Диярбакыре.

На 1 декабря 2016 года в тюрьмах в Турции находится 81 журналист. Турция стала лидером по количеству заключенных журналистов.

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