В Турции задержали журналистов: причины неизвестны
26.12.2016 05:25
Полиция провела рейды и арестовала журналистов прокурдского новостного агентства, а также представителей лояльной к курдам парти
Фото: EPA
В воскресенье, 25 декабря, в Турции задержали журналистов и представителей прокурдской Деморатической партии народов. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Причина задержания не известна.
Турецкие силовики провели два рейда. Задержаны двое журналистов курдского агентства новостей DIHA. Еще двое арестованы в Стамбуле и Диярбакыре.
На 1 декабря 2016 года в тюрьмах в Турции находится 81 журналист. Турция стала лидером по количеству заключенных журналистов.
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