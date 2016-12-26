За год увеличилось число граждан Турции, ищущих убежища в ФРГ

Правительство ФРГ признало, что в 2016 году втрое увеличилось число граждан Турции, которые ищут в Германии убежища

В 2016 году число граждан Турции, ищущих убежища в Германии, выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом, передает Deutsche Welle.

Только с января по ноябрь 2016 года было зарегистрировано 5166 запросов от претендентов на получение статуса беженца. Во всем 2015 году таких запросов от граждан Турции было всего 1767.

Издание пишет, что коло 80% соискателей убежища из Турции - курды.

Правительство ФРГ не связывает стремительный рост запросов с массовыми увольнениями и преследованиями оппозиции после неудачной попытки государственного переворота в Турции летом 2016 года.

"Правительство Германии не занимается домыслами по поводу возможных причин роста этих показателей", - говорится в заявлении немецких властей.

В ноябре немецкие власти заявили, что готовы предоставить убежище политическим оппозиционерам в Турции, отмечает издание.

25 декабря 2016 года в Турции задержали журналистов и представителей прокурдской Деморатической партии народов. На 1 декабря 2016 года в тюрьмах страны находится 81 журналист. Турция стала лидером по количеству заключенных журналистов.

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