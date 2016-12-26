Китай протестует против военных контактов США и Тайваня - МИД

Пекин выразил протест против нормы оборонного бюджета США на 2017 год о необходимости военных контактов между Штатами и Тайванем

Власти Китая протестуют против нормы оборонного бюджета США на 2017 год, подписанного президентом Бараком Обамой, о необходимости военных контактов между Штатами и Тайванем. Соответствующее заявление спикера Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньина обнародовано на сайте МИД.

"Мы выступаем решительно против этого раздела в законе о военном бюджете США и уже направили американской стороне официальное заявление", - сказал представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Чуньин отметил, что тайваньский вопрос касается суверенитета и территориальной целостности Китая и является исключительно внутрикитайской проблемой.

"Хотя положение о Тайване в оборонном бюджете США не имеет юридически обязательной силы, оно по-прежнему серьезно нарушает три совместных коммюнике и является вмешательством во внутренние дела Китая", - подчеркнул спикер МИД.

"Мы настоятельно призываем американскую сторону выполнить свои обязательства по тайваньскому вопросу, прекратить военные обмены и продажу оружия Тайваню и избежать подрыва китайско-американских отношений или мира и стабильности между КНР и Тайванем", - заявил Чуньин.

Читайте также: Китай отреагировал на разговор Трампа с президентом Тайваня

23 декабря президент США Барак Обама подписал бюджет США на 2017 год на нужды национальной обороны, который, в частности, содержит норму о необходимости поддержки американо-тайваньских военных контактов на высшем уровне. В то же время данное положение для Пентагона не является юридически обязывающим.

КНР считает остров Тайвань своей территорией, хотя фактически он, а также ряд прилегающих островов входят в состав независимой Китайской Республики - демократического государства с ограниченным международным признанием. ООН и большая часть мирового сообщества официально признают юрисдикцию Пекина над Тайванем, однако де-факто последний поддерживает отношения со многими государствами мира.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.