Не теракт: Минтранс РФ озвучил основные версии крушения Ту-154
Основные версии катастрофы российского военного самолета Ту-154 вблизи Сочи - техническое состояние и ошибка пилота, но не теракт. Об этом заявил министр транспорта страны-агрессора, глава комиссии по расследованию инцидента Максим Соколов, сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.
"Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования. Но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Министерства обороны", - сказал он.
Соколов вылетает из Сочи в Москву, где доложит о ситуации с авиакатастрофой премьеру РФ Дмитрию Медведеву.
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По данным российского Минобороны, спасателям удалось обнаружить в море 11 тел погибших и 154 фрагмента самолета. Поисково-спасательная операция продолжается, однако она осложнена перепадом глубин и особенностями рельефа дна.
Самолет Министерства обороны РФ Ту-154 рано утром 25 декабря разбился в Черном море, вблизи Сочи. На его борту были российские военные, журналисты прокремлевских каналов, артисты, а также Елизавета Глинка (Доктор Лиза) - глава фонда Справедливая помощь, которая незаконно вывозила детей из оккупированного Донбасса в Россию.
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Самолет направлялся в Сирию, где артисты ансамбля песни и пляски армии РФ планировали дать новогодний концерт для российского военного контингента.
На борту находились 92 человека. По официальным данным, все они погибли.
Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы, в том числе техническую неисправность и человеческий фактор. Версия теракта считается маловероятной.
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