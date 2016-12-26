В Сибири под Новый год ограничат продажу "Боярышника"

В связи с массовым отравлением жителей Иркутска от распития "Боярышника", во время праздников продажа непитьевых жидкостей со спиртом будет запрещена

Продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей запретят на новогодние праздники в Иркутской области. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

"Было рекомендовано губернатору, и губернатор (Иркутской области, - ред.) как руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) принял решение подписать указ о запрете продажи непищевых спиртосодержащих жидкостей в розничной торговле на время подготовки к новогодним праздникам и в новогодние праздники", - сказал журналистам представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

По словам полпреда, контроль за соблюдением принятого решения будет возложен на правоохранительные и надзорные органы с привлечением общественных организаций.

"Я думаю, что эта ограничительная мера даст свои результаты", - отметил Меняйло.

19 декабря 2016 года сообщалось, что в Иркутске в результате отравления спиртосодержащим концентратом для ванн "Боярышник" в больницы поступили несколько десятков человек.

В ТАСС уточнили, что в результате отравления погибли 76 человек. В регионе введен режим ЧС, по факту массового отравления возбуждено уголовное дело, задержаны 19 человек.

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