Пан Ги Мун возглавил рейтинг кандидатов в президенты Южной Кореи

Популярность Генсека ООН Пан Ги Муна за неделю увеличилась на 2,8%, достигнув 23,3% опрошенных

Генсек ООН Пан Ги Мун опережает экс-лидера оппозиции Южной Кореи Мун Чжэ Ина и других кандидатов в президенты страны согласно проведенному агентством RealMeter опросу общественного мнения. Об этом сообщает 112 Украина.

Популярность Пан Ги Муна за неделю увеличилась на 2,8%, достигнув 23,3% опрошенных.

По информации RealMeter, Мун Чжэ Ина поддерживают 23,1% корейцев. За лидера Демократической партии Ли Чжэ Мена высказались 12,3%, предпринимателя и программиста Ан Чхоль Су поддерживают 8,2% опрошенных.

Рейтинг Пан Ги Муна поднялся после заявления генсека о желании вернуться в Южную Корею и посвятить себя развитию страны.

Полномочия нынешнего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна заканчиваются 31 декабря 2016 года. Антониу Гутерриш будет находиться на этой должности с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

Рейтинг президента начал быстро падать. Пак Кын Хе дважды извинялась, а в конце ноября выразила готовность уйти в отставку. Она провела серьезные кадровые перестановки, сменив премьера, министра финансов, главу своей администрации и политического секретаря. В начале декабря после продолжительных протестов на фоне скандала парламент начал процедуру импичмента Пак Кын Хе.

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В соответствии с конституцией, прокуратура не может предъявить уголовные обвинения действующему президенту, поскольку он обладает неприкосновенностью. У верховного суда страны осталось 170 дней на то, чтобы вынести решение об импичменте Пак Кын Хе.

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