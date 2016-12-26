Спецоперация в Турции: МВД заявило о 1682 задержанных за неделю

Операция была направлена преимущественно против подозреваемых в связях с Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара называет вдохновителем попытки путча

Министерство внутренних дел Турции заявляет о 1682 подозреваемых, задержанных в стране в ходе антитеррористической операции в течение 19-26 декабря 2016 года. Об этом сообщает DW.

Основными объектами спецоперации стали подозреваемые в связях с движением Фетхуллаха Гюлена - исламского проповедника, который живет в США и на которого турецкие власти возлагают ответственность за провальную попытку путча в июле 2016 года.

По данным МВД Турции, в настоящее время 516 задержанных находятся в следственных изоляторах.

В рамках спецоперации были выданы ордера на арест 426 подозреваемых сторонников движения Гюлена. Еще 78 ордеров выданы на задержание подозреваемых в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), а 12 - на задержание обвиняемых в связях с террористической организацией Исламское государство.

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Также в турецком МВД заявили, что в ходе боев со сторонниками РПК были убиты четверо террористов и задержаны пять человек.

Кроме того, правоохранители задержали 1960 нелегальных мигрантов, из них 419 - в морских водах, в отношении 13 из которых были выданы ордера на арест. Задержаны и 29 подозреваемых перевозчиков нелегалов, отметили в МВД Турции.

После попытки военного переворота 15 июля 2016 года власти Турции задержали более 82 тысяч человек и заключили в тюрьму свыше 40 тысяч. В первую очередь, это обвинямые в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, обвиняемые в терроризме и попытке государственного переворота.

25 декабря 2016 года в Турции задержали журналистов и представителей прокурдской Деморатической партии народов.

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