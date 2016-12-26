В Москве найден мертвым руководитель аппарата Сечина

Глава аппарата президента Роснефти Игоря Сечина Олег Еровинкин найден мертвым

Глава аппарата президента Роснефти Игоря Сечина Олег Еровинкин найден мертвым в служебном автомобиле в центре Москвы. Как сообщает Life.ru, причину смерти выясняют следователи.

"Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. Скорая констатировала смерть Олега Еровинкина", - рассказал источник издания.



Еровинкин сидел сзади. Тело обнаружил водитель, который вызвал врачей.

В мае 2008 года тогдашний премьер-министр страны-агрессора Владимир Путин назначил Еровинкина руководителем секретариата Сечина, который на тот момент занимал пост зампредседателя правительства.

В компании Роснефть подтвердили факт смерти Еровинкина. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев предположил, что тот умер из-за проблем с сердцем.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.