Обама о Трампе: Я бы смог победить на выборах
Президент США Барак Обама уверен, что со своей предвыборной программой, с которой он одержал победу на выборах в 2008 году, он победил бы и в этом году, если бы закон позволял ему баллотироваться на третий срок. Об этом Обама заявил в интервью своему экс-советнику Дэвиду Аксельроду, пишет CNN.
Обама отметил, что для многих американцев результаты выборов и победа Дональда Трампа - это просто "фантастика".
"Я уверен, что если бы мог снова баллотироваться, я смог бы мобилизировать большинство американцев. Общаясь с людьми со всей страны, даже с теми, которые ранее не соглашались, я знаю, что они бы поддержали направление, в котором мы двигаемся", - сказал Обама.
8 ноября в США состоялись президентские выборы, в которых победу одержал республиканец Дональд Трамп, получив большинство голосов коллегии выборщиков. 20 декабря коллегия избирателей США официально утвердила победу Трампа на президентских выборах.
Особенность избирательной кампании 2016 года в том, что Трамп опередил Клинтон, набрав достаточное для избрания количество голосов выборщиков, но, по подсчетам общего числа голосов кандидатов, Клинтон получила почти на 3 млн голосов избирателей больше, чем Трамп.
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