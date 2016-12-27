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Индия успешно провела испытания баллистической ракеты

27.12.2016 06:19
С 2012 года Индия провела уже четыре испытания ракеты "земля-земля" Агни V
Индия успешно провела испытания баллистической ракеты
Испытания МБР Агни V в апреле 2012 года (фото - ЕРА)

Индия успешно провела испытания своей самой мощной ракеты - МБР (межконтинентальная баллистическая ракета), сообщает Министерство обороны Индии, передает CNN.

Как заявило ведомство, испытания ракеты показали возрастание прочности индийских МБР и это оружие будет использоваться в качестве сдерживающего фактора.

"Успешное испытание запуска Агни-V - (индийская трёхступенчатая твердотопливная МБР - ред.) заставляют гордиться каждого гражданина Индии. Это добавит огромную мощь в нашу стратегическую оборону", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Этот запуск стал четвертым испытанием ракеты "земля-земля" Агни V. Первое испытание проводилось в 2012 году. 

23 мая 2016 года в Индии был успешно произведен тест-запуск прототипа многоразового космического корабля, который предназначен для малых орбитальных высот.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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