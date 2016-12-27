Президент Болгарии: РФ преследует те же цели, что и бывший СССР

По мнению Росена Плевнелиева, РФ финансирует ультранациональные партии и СМИ в Европейском Союзе, пытаясь ослабить ЕС изнутри

Есть немало признаков того, что Москва финансирует антиевропейские партии и СМИ как в Болгарии, так и в других странах-членах Европейского Союза. Об этом заявил президент Болгарии Росен Плевнелиев, передает Deutsche Welle.

По мнению Плевнелиева, РФ также пытается ослабить ЕС изнутри поддержкой ультранациональных партий и движений и достичь того, к чему в свое время стремился СССР.

Как заявил президент Болгарии, эту же цель Москва преследует и в Интернете. Европейцам нужно объяснить, "что происходит и куда направлена российская пропаганда", считает он.

25 ноября французская исследовательница и специалист по России Франсуаза Том заявила, что команда КГБ, которая собралась вокруг Путина в 2000 году, ведет политику терпеливого завоевания контроля над элитами и общественным мнением в Европе.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.