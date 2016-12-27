Премьер Японии впервые посетит мемориал жертвам Перл-Харбора

Абэ посетит Мемориал USS Arizona - военный корабль США, на котором погибли 1177 морских пехотинцев и матросов после удара японской авиации в 1941

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник впервые в истории посетит мемориал USS Arizona, чтобы почтить памяти тысяч погибших американцев от массированного удара японской авиации, а также в знак примирения бывших врагов, которые стали союзниками. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на центральный американский телеканал CNN.

"Визит двух лидеров (Синдзо Абэ и Барака Обамы, - ред.) продемонстрирует силу примирения, которая превратила бывших противников в ближайших союзников, объединенных общими интересами и общими ценностями", - заявили в Белом доме по этому поводу.

Посещение премьер-министром Японии Перл-Харбора происходит через семь месяцев после исторического визита Барака Обамы в Хиросиму, во время которого он стал первым действующим президентом США, который посетил место, куда Соединенные Штаты сбросили атомную бомбу в 1945 году.

Синдзо Абэ по этому поводу заявил, что "послание президента Обамы в отношении мира без ядерного оружия, когда он посетил Хиросиму, было запечатлено в самом сердце японского народа". Поэтому, по словам японского лидера, его пребывание в Перл-Харборе будет посвящено тому, чтобы успокоить души погибших. "Мы никогда не должны повторять разрушительные войны", - подчеркнул он.

Синдзо Абэ является четвертым премьер-министром Японии, который будет находиться в Перл-Харборе, однако он впервые среди своих предшественников посетит Мемориал USS Arizona - американский военный корабль, на котором погибли 1177 морских пехотинцев и матросов после внезапного удара японской авиации 7 декабря 1941 года. Тогда это нападение вызвало 2403 жертвы и побудило Соединенные Штаты вступить во Вторую мировую войну.

Как сообщили в Белом доме, кроме посещения мемориала американский и японский лидеры обсудят "совместные усилия, достигнутые на протяжении последних четырех лет по укреплению альянса между США и Японией".

Накануне Синдзо Абэ заявил, что его поездка в Перл-Харбор призвана показать мировому сообществу, что Япония никогда не повторит зверства прошлых войн.

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