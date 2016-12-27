Директор агентства, назвавшая Мишель Обаму "обезьяной", уволена

Директор агентства Clay County Corp Памела Тейлор назвала в Facebook супругу президента США "обезьяной на каблуках"

Директор некоммерческого агентства Западной Вирджинии, которая в Facebook назвала первую леди США Мишель Обаму "обезьяной на каблуках" уволена. Об этом сообщает Reuters.

Памела Тейлор, директор агентства Clay County Corp, которое предоставляет услуги бедным и пожилым жителям, ушла в отставку в ноябре, но была восстановлена в прошлом месяце.

После ее увольнения агентство поставлено под внешнее управление.

Сама Тейлор отказывается от комментариев.

Инцидент случился в ноябре 2016 года. "Как хорошо, что мы наконец получим в Белом доме стильную, красивую, величественную первую леди. Я устала видеть обезьяну на каблуках", - написала Тейлор в Facebook.

Тогда ее пост одобрительно прокомментировала мэр города Клэй в Западной Вирджинии Беверли Вейлинг. Она тоже вынуждена была уйти в отставку.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.