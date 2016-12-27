Экс-президенту Аргентины Киршнер предъявили новые обвинения

Кристина Киршнер, занимавшую пост президента Аргентины с 2007-го по 2015 год, обвинили в преступном сговоре и мошенничестве

Бывшему президенту Аргентины Кристине Киршнер предъявлено обвинение по новому делу о коррупции. Суд также заморозил ее активы на сумму более $600 млн, сообщает русская служба Би-би-си.

Праввохранителями расследуется сделка экс-правительства Киршнер с частной компанией, которой предоставлялись выгодные контракты при проведении дорожных работ.

Киршнер, занимавшая пост президента с 2007-го по 2015 год, обвиняется в в преступном сговоре и мошенничестве. Сама экс-президент назвала новые обвинения политическим преследованием.

Замораживая активы бывшего президента, федеральный судья в Буэнос-Айресе удовлетворил ходатайство министерства юстиции.

В мае этого года Киршнер было предъявлено обвинение в мошенничестве. Тогда речь шла о проведенных через центральный банк Аргентины незаконных операциях по покупке и продаже долларов в условиях финансовой нестабильности. В начале июля было объявлено о заморозке ее активов по этому делу.

Кристина Киршнер выиграла президентские выборы в 2007 году и сменила на этом посту своего мужа Нестора Киршнера, став второй женщиной-президентом Аргентины после Исабель Перон.

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