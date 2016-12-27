Экс-президенту Аргентины Киршнер предъявили новые обвинения
Бывшему президенту Аргентины Кристине Киршнер предъявлено обвинение по новому делу о коррупции. Суд также заморозил ее активы на сумму более $600 млн, сообщает русская служба Би-би-си.
Праввохранителями расследуется сделка экс-правительства Киршнер с частной компанией, которой предоставлялись выгодные контракты при проведении дорожных работ.
Киршнер, занимавшая пост президента с 2007-го по 2015 год, обвиняется в в преступном сговоре и мошенничестве. Сама экс-президент назвала новые обвинения политическим преследованием.
Замораживая активы бывшего президента, федеральный судья в Буэнос-Айресе удовлетворил ходатайство министерства юстиции.
В мае этого года Киршнер было предъявлено обвинение в мошенничестве. Тогда речь шла о проведенных через центральный банк Аргентины незаконных операциях по покупке и продаже долларов в условиях финансовой нестабильности. В начале июля было объявлено о заморозке ее активов по этому делу.
Кристина Киршнер выиграла президентские выборы в 2007 году и сменила на этом посту своего мужа Нестора Киршнера, став второй женщиной-президентом Аргентины после Исабель Перон.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:22
-
вчера
18:50
-
вчера
17:26
-
вчера
17:37
-
23.12.16
10:00
Новости партнеров
- 68334
- 42954
- 39931
- 30933
- 21900