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Экс-президенту Аргентины Киршнер предъявили новые обвинения

27.12.2016 23:14
Кристина Киршнер, занимавшую пост президента Аргентины с 2007-го по 2015 год, обвинили в преступном сговоре и мошенничестве
Экс-президенту Аргентины Киршнер предъявили новые обвинения
Кристина Киршнер (фото - EPA)

Бывшему президенту Аргентины Кристине Киршнер предъявлено обвинение по новому делу о коррупции. Суд также заморозил ее активы на сумму более $600 млн, сообщает русская служба Би-би-си.

Праввохранителями расследуется сделка экс-правительства Киршнер с частной компанией, которой предоставлялись выгодные контракты при проведении дорожных работ.

Киршнер, занимавшая пост президента с 2007-го по 2015 год, обвиняется в в преступном сговоре и мошенничестве. Сама экс-президент назвала новые обвинения политическим преследованием.

Замораживая активы бывшего президента, федеральный судья в Буэнос-Айресе удовлетворил ходатайство министерства юстиции.

В мае этого года Киршнер было предъявлено обвинение в мошенничестве. Тогда речь шла о проведенных через центральный банк Аргентины незаконных операциях по покупке и продаже долларов в условиях финансовой нестабильности. В начале июля было объявлено о заморозке ее активов по этому делу.

Кристина Киршнер выиграла президентские выборы в 2007 году и сменила на этом посту своего мужа Нестора Киршнера, став второй женщиной-президентом Аргентины после Исабель Перон.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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