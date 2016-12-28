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Госдеп США отреагировал на обвинения Турции в поддержке ИГ

28.12.2016 00:54
Спикер Госдепа назвал обвинения в поддержке террористов ИГ, которые ранее высказал президент Эрдоган, абсурдными и необоснованными
Госдеп США отреагировал на обвинения Турции в поддержке ИГ

Спикер Государственного департамента США Марк Тонер назвал обвинения со стороны Турции в том, что США и их союзники по операции в Сирии поддерживают экстремистские группировки, в том числе Исламское государство - абсурдны и не имеют оснований. Об этом сообщает Reuters.

Госдеп категорически отвергает эти обвинения.

27 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре заявил, что у него есть доказательства того, что США и их союзники по операции в Сирии поддерживают экстремистские группировки, в том числе Исламское государство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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