Парламент Кубы принял закон, запрещающий использовать имя Кастро

На Кубе приняли закон, который запрещает устанавливать памятники Фиделю Кастро и называть в честь него общественные места

Национальная ассамблея народной власти (законодательный орган) Кубы принял закон, который запрещает устанавливать памятные статуи Фиделю Кастро и называть в честь него общественные места. Законопроект был создан в соответствии с пожеланием самого Кастро перед смертью, сообщает Reuters.

Как отмечают журналисты, бывший кубинский диктатор всегда утверждал, что ему не нужен культ личности, хотя этот культ все же был. Его слова развешены на билбордах по всей стране, а его имя упоминается на каждом публичном мероприятии.

После смерти Кастро большая фотография, запечатлевшая его в молодости, в военной форме, с рюкзаком за плечами и винтовкой висела на площади Революции в Гаване.

26 ноября умер лидер Кубинской революции, бывший глава Кубы Фидель Кастро.

4 декабря состоялись похороны бывшего кубинского диктатора.

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