Бывший помощник Буша-младшего стал кандидатом в советники Трампа

Бывший заместитель советника по национальной безопасности США стал кандидатом на пост советника Белого Дома по внутренней безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп номинировал на должность советника Белого Дома по внутренней безопасности, кибербезопасности и борьбе с терроризмом бывшего помощника Джорджа Буша-младшего Тома Боссерта. Об этом сообщает CNN.

Томас Боссерт служил в качестве заместителя советника по национальной безопасности при президенте США Джордже Буше-младшем. В этой должности он стал соавтором стратегии национальной безопасности в 2007 году. До этого Боссерт занимал различные должности в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям, Администрации малого бизнеса, Палате представителей. Позже он был назначен директором департамента защиты инфраструктуры при администрации Буша.

13 декабря Трамп номинировал на пост главы Госдепа критика санкций против РФ Рекса Тиллерсона.

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