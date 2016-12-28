Во Франции одну из улиц назвали в честь британского Brexit

Городской совет Бокера решил дать название Brexit одной из улиц, чтобы отдать дань уважения британцам

Мэрия города Бокер во Франции приняла решение назвать одну из улиц в честь выхода Британии из Европейского союза, сообщает Би-би-си.

Мэр города Жюльен Санчез, член ультраправой партии Национальный фронт, рассказал, что улица Brexit названа так, "чтобы отдать должное выбору британского народа".

В пользу этого названия проголосовали 23 члена городского совета Бокера, девять членов выступили против.

"Мы не называли улицу в честь Пол Пота или Клауса Барби. Мы просто решили отдать дань независимым людям и лидерам, которые приняли на себя ответственность", - заявил Санчез.

Как уточняют журналисты, руководство партии Национальный фронт выступает за выход Франции из ЕС.

15 декабря слово brexit, означающее выход Британии из Евросоюза, появилось в Оксфордском словаре английского языка.

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