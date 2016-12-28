USD:  26.52  27.07   EUR:  27.52  28.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Во Франции одну из улиц назвали в честь британского Brexit

28.12.2016 06:29
Городской совет Бокера решил дать название Brexit одной из улиц, чтобы отдать дань уважения британцам
Во Франции одну из улиц назвали в честь британского Brexit
Фото: ЕРА

Мэрия города Бокер во Франции приняла решение назвать одну из улиц в честь выхода Британии из Европейского союза, сообщает Би-би-си.

Мэр города Жюльен Санчез, член ультраправой партии Национальный фронт, рассказал, что улица Brexit названа так, "чтобы отдать должное выбору британского народа".

В пользу этого названия проголосовали 23 члена городского совета Бокера, девять членов выступили против.

"Мы не называли улицу в честь Пол Пота или Клауса Барби. Мы просто решили отдать дань независимым людям и лидерам, которые приняли на себя ответственность", - заявил Санчез.

Как уточняют журналисты, руководство партии Национальный фронт выступает за выход Франции из ЕС.

15 декабря слово brexit, означающее выход Британии из Евросоюза, появилось в Оксфордском словаре английского языка.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 