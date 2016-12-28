Черногория выдала ордер на арест россиян за попытку госпереворота

Правоохранители Черногории заявляют, что двое россиян - члены российской военной разведки, которые замешаны в попытке свергнуть правительство страны

Черногория выдала международный ордер на арест двух россиян и трех сербов, которых подозревают в причастности к попытке государственного переворота с целью свержения правительства страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщает прокуратура Черногории, пять человек находятся в розыске по подозрению в "террористической" деятельности, которая предусматривала план убийства премьер-министра страны и захвата парламента в день выборов в октябре.

Правоохранительные органы Черногории заявляют, что двое россиян являются членами российской военной разведки и якобы с территории соседней Сербии осуществляли слежку за тогдашним премьер-министром Черногории Мило Джукановичем.

Местные СМИ сообщили, что один из разыскиваемых сербов - Неманья Ристич, который появился на фотографии рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 декабря во время его визита в Белград.

Кремль отрицает свою причастность к политике в Черногории, но активно поддерживает местные политические группы, которые выступают против пронатовского правительства, сообщает издание. Черногория получила приглашение присоединиться к военному альянсу в прошлом году, но решение еще не ратифицировано несколькими государствами-членами.

Около 20 человек, в основном сербы и русские, уже находятся под стражей в Черногории по обвинению в противодействии вступлению Черногории в НАТО.

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16 октября в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.



10 ноября премьер Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценарию заговора относительно силовой смены правительства в стране и его убийства в день выборов.

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