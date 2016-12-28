В Турции начался первый суд по делу о военном перевороте

В Стамбуле судят 29 полицейских, которым предъявляют ряд обвинений - от попытки свержения власти до причастности к терроризму

В Турции начался первый судебный процесс по делу о провальной попытке переворота в стране летом 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

На скамье подсудимых находятся 29 полицейских, которым предъявляют ряд обвинений - от попытки свержения конституционного строя до членства в террористической организации.

Прокуроры требуют для 21 обвиняемого правоохранителя наказание в виде пожизненного заключения, для остальных восьми - от 7,5 до 15 лет тюрьмы.

Как сообщают СМИ, двое подсудимых уже отвергли предъявленные им обвинения.

Читайте также: Спецоперация в Турции: МВД заявило о 1682 задержанных за неделю

В здании суда в Стамбуле, где проходит процесс, усилены меры безопасности. Участникам слушаний запретили приносить с собой записывающие устройства.

15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота с целью свержения режима президента Реджепа Эрдогана. В СМИ появились сообщения, что армия захватила власть в стране. В то же время Эрдоган призвал своих сторонников выйти на улицы и оказывать сопротивление путчистам.

Вечером 16 июля турецкое правительство сообщило о 2839 задержанных военнослужащих и 265 жертвах противостояния. Попытка переворота провалилась.

Анкара считает, что к путчу непосредственно причастны мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, и его сторонники. В связи с этим Эрдоган потребовал от американских властей экстрадиции Гюлена. Однако в Госдепе заявили, что Вашингтон пока не получал официальных бумаг о выдаче проповедника, и попросили власти Турции предоставить "достоверные и веские" доказательства причастности проповедника к попытке переворота.

Читайте также: В Турции установили личность второго подозреваемого в перевороте

После попытки переворота в Турции задержали более 82 тысяч человек и заключили в тюрьму свыше 40 тысяч. В первую очередь, это обвинямые в связях с движением Гюлена, обвиняемые в терроризме и попытке государственного переворота.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.