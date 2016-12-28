Турция ликвидировала 44 боевика ИГ

В ходе операции турецких военных по освобождению сирийского города Эль-Баб 44 боевика террорганизации Исламское государство были убиты, 117 ранены

В ходе операции турецких военных по освобождению сирийского города Эль-Баб 44 боевика террористической организации Исламское государство были убиты и еще 117 были ранены. Об этом сообщили турецкие военные, передает Укринформ со ссылкой на Daily Sabah.

"44 террориста ИГ были убиты, 117 террористов получили ранения в результате операции, проведенной турецкими военными, чтобы освободить сирийский Эль-Баб", - говорится в сообщении.

На 127-й день операции "Щит Евфрата" турецкие силовики нанесли удары по 154 объектам ИГ, уничтожив оборонительные позиции и штаб-квартиру террористов, а также заминированный автомобиль боевиков.

Как отмечает издание, с начала операции "Щит Евфрата" турецкие военные обезвредили 2 392 самодельных взрывных устройств на освобожденной от ИГ территории.

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