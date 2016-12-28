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В Кельне в новогоднюю ночь усилят меры безопасности

28.12.2016 18:10
После прошлогодних массовых нападений на женщин в немецком городе Кельн полиция усилит патрулирование улиц в новогоднюю ночь в этом году
В Кельне в новогоднюю ночь усилят меры безопасности
Фото: EPA

Полиция немецкого города Кельна планирует на новогоднюю ночь усилить меры безопасности. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель местной полиции Юрген Матис, передает Deutsche Welle.

По словам Матиса, только в центральной части города будут задействованы около 1,5 тысячи правоохранителей и значительное количество спецтехники. 

"Для нас важно, чтобы мы могли целенаправленно вмешаться во время опасных ситуаций и нарушений для защиты многих людей, которые хотят мирно праздновать", - сообщил он.

К усилению мер безопасности полиции побудили не только прошлогодние события, когда на Кельнском вокзале в новогоднюю ночь было совершено нападения сексуального характера на женщин. Еще одним фактором стало нападение на рождественскую ярмарку в Берлине, совершенное 19 декабря.

5 января 2016 года сообщалось, что в новогоднюю ночь в центре Кельна, возле главного вокзала и Кельнского собора, собрались около тысячи мужчин, чья внешность, как отмечает полиция, может указывать на их "арабское или североафриканское" происхождение. Из этой массы выделились группы, которые окружали, нападали и грабили женщин.

Позже полиция задержала двух мужчин по делу о нападениях в центре Кельна в новогоднюю ночь. Представитель МВД ФРГ Тобиас Плате сообщил, что в настоящее время по делу о новогодних нападениях на женщин в Кельне проходит 31 подозреваемый, при этом 18 человек являются соискателями на получение убежища в Германии.

Количество заявлений, полученных полицией от пострадавших в результате нападений в новогоднюю ночь в центре немецкого города Кельн, выросло до 379.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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