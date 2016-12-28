На западе Китая авто протаранило здание компартии и взорвалось

На западе Китая автомобиль с 4 пассажирами протаранил правительственное здание. По данным властей, это террористы

В северо-западном регионе Китая Синьцзян четверо мужчин на автомобиле протаранили правительственное здание, а затем привели в действие взрывное устройство. В результате один человек погиб, еще трое пострадали, передает Reuters со ссылкой на чиновников региона.



По данным издания, все четверо нападавших были ликвидированы силовиками. Власти называют их террористами.

В заявлении на сайте правительства региона указывается, что четверо "бандитов" въехали на транспортном средстве в офис коммунистической партии графства и привели в действие "взрывное устройство, но все были расстреляны".

Китайское агентство новостей Синьхуа назвало инцидент "террористической атакой". Вместе с тем, журналисты госагентства не обнародовали других подробностей происшествия.

Провинция Синьцзян (Восточный Туркестан) - северо-западный регион Китая, вошедший в состав КНР в 1949 году. Коренное население - уйгуры, составляющие большинство населения провинции и по вероисповеданию являющиеся мусульманами-суннитами.

За время существования Синьцзян в составе КНР уйгуры неоднократно подвергались гонениям со стороны власти, отмечает издание. Власти, в свою очередь, ответственность за смерти перелаживают на исламистских боевиков, правозащитники это отрицают.

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