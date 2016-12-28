Нетаньяху обвинил Керри в антиизраильской риторике

Нетаньяху считает, что во время своей речи Керри был "одержимо сосредоточен" на проблеме израильских поселений на оккупированных территориях

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху упрекнул госсекретаря США Джона Керри в произнесении антиизраильской речи. Об этом сообщает ВВС.

"Выступление Керри сегодня было направлено против Израиля, как и резолюция Совбеза ООН, которую он продвигал", - заявил премьер-министр.

Нетаньяху считает, что во время своей речи Керри был "одержимо сосредоточен" на проблеме израильских поселений на оккупированных территориях. При этом, по мнению израильского премьера, госсекретарь США практически не коснулся корня проблемы, а именно "нежелания палестинцев признать государство Израиль в каких бы то ни было границах".

Ранее сегодня Джон Керри заявил, что будущее двух государств в израильско-палестинском конфликте находится под угрозой, равно как будущие мирные переговоры. В этой ситуации США не могут молчать.

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