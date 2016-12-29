Трамп: ООН не решает проблем, она их создает

По словам избранного президента США, если организация не использует свой потенциал, то это "пустая трата времени и денег"

Избранный президент Дональд Трамп заявил, что ООН создает проблемы вместо того, чтобы их решать. Об этом он сказал во время встречи с журналистами в штате Флорида, сообщает The Washington Post.

По словам Трампа, если организация не использует свой потенциал, то это "пустая трата времени и денег".

"У нее (ООН, - ред.) такой огромный потенциал, но он не используется", - сказал Трамп. "Когда вы видели, чтобы ООН решала какие-то проблемы? Они этого не делают. Они создают проблемы", - добавил он.

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