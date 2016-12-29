Битва за Мосул: Ирак начал вторую фазу операции против ИГ

Иракские войска возобновили наступление на захваченный исламистами город. С момента начала операции в октябре удалось освободить четверть Мосула

Иракские войска начали второй этап наступательной операции против боевиков Исламского государства в Мосуле, сосредоточив удар на восточных районах города. Об этом со ссылкой на СМИ Ирака сообщает Reuters.



В наступлении участвуют тысячи силовиков, ранее переброшенные с южных окраин Мосула.

Как заявил офицер элитного подразделения МВД Ирака, в первые 5-10 минут второй фазы операции войска продвинулись на 500 метров, после чего открыли огонь по позициям исламистов.

Наступление правительственных войск на главную иракскую цитадель ИГ началось девять недель назад. За это время ценой огромных усилий удалось освободить четвертую часть Мосула. В декабре 2016 года в операции был объявлен временный перерыв.

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В битве за Мосул участвуют 100 тыс. подразделений иракской армии, в частности курдские и шиитские ополченцы. С воздуха их поддерживает военная авиация международной коалиции, возглавляемой США. Также американские военные советники предоставляют войскам Ирака консультативную помощь.

Операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. Город был захвачен ИГ в июне 2014 года.

По прогнозам Пентагона, Мосул могут полностью освободить от исламистов еще до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2017 года.

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