МИД Австрии:ЕС должен наказывать страны, не принимающие мигрантов

По мнению главы МИД Австрии, Евросоюз должен сократить финансовую помощь странам, которые отказываются принимать своих граждан, высланных из Европы

За отказ принимать обратно своих граждан, которым не предоставили статус беженцев в Европе, Европейский Союз должен ограничивать размер международной финансовой помощи. Такое мнение высказал министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, передает Deutsche Welle.

По мнению главы МИД Австрии, для некоторых государств переводы из Европы от выходцев из этих стран являются важным источником валютных поступлений.

"Многие страны просто не заинтересованы в том, чтобы мы отправляли назад их граждан", - заявил Курц.

Курц также подчеркнул важность укрепления внешних границ ЕС.

"Если мы не можем контролировать, кто вообще иммигрирует в ЕС и кто тут проживает, тогда это - риск для безопасности", - заявил он.

27 декабря министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Евросоюзу необходимо создать будущую стратегию в отношении мигрантов и беженцев, заняться вопросом внутренней и внешней безопасности, развивать рынок труда и экономику.

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